Vittoria Deganello parla della gravidanza: “Se ho mai pensato all’aborto? Nell’istante in cui sono rimasta sola si”

Senza alcuna ombra di dubbio Vittoria Deganello è una delle influencer più amate e seguite nel mondo del web. Qualche mese fa la donna ha scoperto di essere incinta. Di recente l’ex concorrente di Uomini e Donne ha deciso di raccontare alcuni dettagli sulla sua gravidanza. Scopriamo insieme tutte le sue dichiarazioni.

Vittoria Deganello presto diventerà mamma. La celebre influencer è in attesa di un dolce bebè ed è felice di condividere questa bellissima esperienza con tutti i suoi fan. Infatti, l’ex concorrente di Uomini e Donne ha risposto ad alcune domande dei suoi followers su Instagram.

In un primo momento, la donna ha raccontato di non aver accusato alcun sintomo prima di scoprire di essere incinta:

Tuttavia, la celebre influncer ha dichiarato di star affrontando la sua prima gravidanza da sola. Malgrado questo, la donna è pronta a tutto pur di dare a suo figlio l’amore di cui ha avrà bisogno. Queste sono state le sue parole:

Se penso che abbia bisogno di una famiglia serena e unita? Questo messaggio per me è di una superficialità grande. Tutti sognano la famiglia unita e io in primis non avrei mai voluto dover affrontare una gravidanza da sola dove vado a dormire e mi sveglio la mattina senza nessuno al mio fianco. Sono stati mesi, giorni, durissimi per me e tutt’ora non è semplice ma ho preso questa decisione con grande maturità e consapevolezza. È stata la scelta più bella della mia vita e io farò qualsiasi cosa sia necessaria perché questa creatura nasca con tutto l’amore di cui ha bisogno e nella serenità più assoluta.

Tra le varie domande che i fan le hanno posto non è di certo passata in osservata quella inerente all’aborto:

Se ho mai pensato all’aborto? Nell’istante in cui sono rimasta sola si. Presa totalmente dal panico, stavo male. Non sapevo quale sarebbe stata la scelta giusta per il bene di questa creatura… Se fossi stata egoista a decidere di metterlo al mondo in una famiglia non unita. Sono stati giorni infernali, dopodiché una mattina mi sono svegliata, mi sono guardata allo specchio e con lucidità mi sono fatta forza. Con grande maturità e responsabilità ho preso la decisione più bella e importante della mia vita, consapevole di voler, e soprattutto poter, donare amore, rispetto, coraggio e felicità. A oggi non voglio neanche ricordarlo quel momento perché non so come io abbia potuto solamente pensarci. So che è precoce, ma ora non conosco vita senza di lui/lei.