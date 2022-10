Vittoria Deganello incinta, chi è il padre del bebè?

Fiocco rosa o fiocco azzurro per Vittoria Deganello incinta del suo primo bambino? L‘ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha, infatti, annunciato sui social network di essere in dolce attesa. Ovviamente è felicissima per il lieto evento, ma è mistero sul nome del padre. Non si sa con esattezza di chi è questo bambino.

Vittoria Deganello ha annunciato su Instagram di essere in dolce attesa. Lo ha fatto postando il video della prima ecografia, con la semplice scritta: “Io e te, ti amo“. Non ha scritto nient’altro, soprattutto nessun riferimento al papà di quella piccola creatura che porta in grembo.

Negli ultimi tempi il suo nome era stato accostato a quello di Alessandro Murgia. Il calciatore aveva lasciato la compagna Eleonora Mazzarini, dalla quale aveva già avuto due figli. Secondo il gossip pare che l’avesse lasciata proprio per stare con Vittoria Deganello.

Durante la sua partecipazione a Uomini e Donne, la corteggiatrice era stata scelta dal tronista Mattia Marciano. Oggi è molto seguita sui social. Lo scorso 11 ottobre ha postato un video con la canzone Piccola stella di Ultimo e la frase:

Sei risorsa, sei il cielo e sei il mondo. Io e te… Ti amo.

Per la prima volta, con le immagini della prima ecografia, la futura mamma mostra ai follower il bambino che porta in grembo. Ma non ha taggato il papà del piccolo. E il gossip impazzisce per capire chi possa essere.

Fonte foto da Instagram di Vittoria Deganello

Vittoria Deganello incinta: il papà è il calciatore Alessandro Murgia?

Per ora l’ex corteggiatrice di Uomini e donne non si sbilancia dicendo chi è il padre. Ma la presunta storia d’amore con Alessandro Murgia, che porta proprio la data della scorsa estate, torna a far parlare di sé sulle pagine di cronaca rosa.

Deianira Marzano, influencer dedita al gossip online, aveva recentemente mostrato delle chat in cui si diceva che lui, appena aveva saputo della gravidanza, era fuggito via. Il mistero si infittisce.