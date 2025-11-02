20.6 C
Roma
domenica – 2 Novembre 2025
Gossip

Vittoria Ceretti incanta a Los Angeles con Gucci scintillante

Da stranotizie
Vittoria Ceretti incanta a Los Angeles con Gucci scintillante

Vittoria Ceretti è stata la protagonista indiscussa del red carpet al LACMA Art+Film Gala, indossando un abito Gucci che ha catturato l’attenzione di tutti. Il vestito, interamente ricoperto di cristalli dorati, presenta una profonda scollatura all’americana e una silhouette aderente, esaltando così la sua bellezza e la sua eleganza naturale.

Il look di Vittoria è completato da capelli raccolti e un make-up luminoso, insieme a pochi gioielli che enfatizzano la sua figura. Questo ensemble rappresenta perfettamente il concetto di perfezione italiana, brillando sotto le luci di Los Angeles. La sua presenza ha confermato il suo status di una delle top model più richieste del momento, conferendo un tocco di classe all’evento.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop!

Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari.

Articolo precedente
Causa contro Cisco per la persecuzione del Falun Gong in Cina
Articolo successivo
Tragedia in Alto Adige: Valanga uccide cinque turisti tedeschi
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.