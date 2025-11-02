Vittoria Ceretti incanta a Los Angeles con Gucci scintillante

Vittoria Ceretti è stata la protagonista indiscussa del red carpet al LACMA Art+Film Gala, indossando un abito Gucci che ha catturato l’attenzione di tutti. Il vestito, interamente ricoperto di cristalli dorati, presenta una profonda scollatura all’americana e una silhouette aderente, esaltando così la sua bellezza e la sua eleganza naturale.

Il look di Vittoria è completato da capelli raccolti e un make-up luminoso, insieme a pochi gioielli che enfatizzano la sua figura. Questo ensemble rappresenta perfettamente il concetto di perfezione italiana, brillando sotto le luci di Los Angeles. La sua presenza ha confermato il suo status di una delle top model più richieste del momento, conferendo un tocco di classe all’evento.