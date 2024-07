Vittoria Bricarello e Alex Petri intervengono dopo Temptation Island

Dopo aver chiuso la sua relazione con Alex Petri, Vittoria Bricarello è uscita da Temptation Island e ha iniziato a frequentarsi con il bel tentatore toscano Simone Dell’Agnello. Ma i due si staranno ancora vedendo? Pare proprio di sì, perché su Instagram, Simone e Vittoria Bricarello pubblicano storie negli stessi posti e quindi per adesso la frequentazione procede senza intoppi.

La ragazza ieri è anche intervenuta sui social per fare il punto della situazione dopo l’avventura nel reality mariano. La 34enne ha ringraziato in particolar modo le altre fidanzate, che adesso sono diventate sue amiche.

“È arrivata la fine di un’esperienza fortissima che resterà per sempre nel mio cuore e mi ha cambiato la vita. Sono state veramente delle montagne russe di emozioni e sensazioni quasi surreali a tratti dal dolore insopportabile a tratti di gioia smisurata. Tutto questo mi ha resa più consapevole e cresciuta emotivamente, e per questo ringrazierò per sempre le persone che mi hanno permesso di vivere questa avventura. Forse non sarò capita da tutti, d’altronde è ciò che ho sempre vissuto nella vita, ma ho capito che al mondo seppur rare esistono persone empatiche e dal fare delicato, in grado di leggermi dentro anche solo con uno sguardo, e addirittura attraverso uno schermo.

Ringrazio di cuore le mie compagne, diventate importantissime per me, e compagni di avventura per tutto quello che hanno fatto per me, ringrazio le persone speciali entrate nella mia vita, e ringrazio tutte le persone che avranno la pazienza e la dolcezza di far entrare un pezzettino della mia persona nel loro cuore”.