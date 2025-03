Vittime del dovere, primo convegno a Pomezia

Si svolgerà il 14 marzo 2025 alle ore 18:00 a Pomezia il Primo Convegno per le Vittime del dovere, presso l’Aula Magna Selva dei Pini. L’iniziativa, patrocinata dalla città di Pomezia e da organizzazioni come l’Osservatorio Vittime del lavoro e l’Accademia della Legalità, vedrà la presenza del sindaco Veronica Felici e sarà curata da Nicola Zara e Francesco Grimaldi, con la moderazione di Paola Vegliante, presidente dell’Accademia della Legalità.

Tra gli ospiti ci saranno Andrea De Priamo, Senatore di Fratelli d’Italia, l’Avvocato Ezio Bonanni, presidente dell’ONA (Osservatorio Nazionale Amianto), e il Colonnello Carlo Calcagni del Coordinamento ONA Vittime del dovere. Il convegno sarà un’importante occasione per affrontare le problematiche legate alle vittime del dovere, che sono coloro che hanno subito infermità anche mortali nell’espletamento delle loro funzioni, come previsto dalla legge attualmente in vigore.

Le vittime del dovere, secondo la Legge 266 del 2005, e gli equiparati, che includono individui che hanno contratto malattie durante missioni di servizio, hanno diritto a protezioni e risarcimenti. L’Osservatorio Nazionale Amianto persegue una funzione fondamentale di tutela preventiva, medica e risarcitoria per le vittime dell’amianto e i loro familiari, supportandoli nella difesa dei loro diritti e della loro salute.

Si invita a consultare il sito web dedicato per approfondimenti sul tema, in particolare riguardo a causa di servizio e pensione privilegiata.