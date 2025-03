Vittime del Dovere, a Pomezia il Primo Convegno Nazionale

Il 14 marzo si è tenuto presso l’Aula Magna Selva dei Pini di Pomezia il primo Convegno Nazionale dedicato alle Vittime del Dovere. L’evento, caratterizzato da un solenne silenzio iniziale e dalla partecipazione del Sindaco Veronica Felici, ha visto il coinvolgimento delle Forze armate, tra cui il Comandante provinciale dei Carabinieri e rappresentanti della Guardia di Finanza. Il Senatore Andrea De Priamo ha partecipato via video, presentando un disegno di legge per istituire una Giornata Nazionale per le Vittime del Dovere. La moderazione è stata affidata a Paola Vegliantei, Presidente dell’Accademia della Legalità, che ha evidenziato l’importanza del diritto alla salute per tutti i cittadini, richiamando l’attenzione sui diritti delle Vittime del Dovere.

L’Avvocato Ezio Bonanni dell’ONA ha discusso l’importanza di non delegare alla Magistratura la tutela dei diritti fondamentali e ha criticato le discriminazioni tra le diverse categorie di vittime, sottolineando l’iniquità nei trattamenti previdenziali. Il Tenente Pasquale Trabucco ha annunciato un’iniziativa per celebrare il 4 novembre in onore degli uomini in divisa, mentre la criminologa Melissa Trombetta ha parlato dell’importanza di un approccio interdisciplinare. Il Colonnello Carlo Calcagni ha emozionato il pubblico con la sua testimonianza di resilienza dopo aver affrontato gravi problemi di salute dovuti a esposizione all’uranio impoverito.

Il convegno si è concluso con un messaggio di amore da parte di Monsignor Walter Trovato, che ha sottolineato il valore dell’umanità sopra le medaglie.