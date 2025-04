Vittimberga (Direttore Generale Inps): ‘Rimettere al Centro la Persona, Non la Malattia’

La riforma della disabilità, presentata da Valeria Vittimberga, Direttore Generale Inps, mira a spostare l’attenzione dalla malattia alla persona. Questa idea è stata discussa al convegno di Firenze sul D.Lgs. n. 62/2024, dove si è parlato di come costruire un sistema integrato, efficiente e inclusivo per sanità, previdenza e assistenza. A Firenze, dal primo gennaio 2025, inizierà la sperimentazione delle nuove modalità di accesso alle prestazioni per la disabilità. Durante l’incontro a Palazzo Pazzi Quaratesi, hanno partecipato politica, sanità, stakeholder e associazioni di categoria per confrontarsi sulle nuove procedure.