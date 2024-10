Vittima strangolata e brutalmente malmenata

Maria Campai, 42 anni, è stata trovata morta nel giardino di una villa a Viadana, Mantova, una settimana dopo la sua scomparsa. L’autopsia, condotta dal medico legale Antonello Cirnelli, ha rivelato che la donna è stata strangolata e brutalmente picchiata. La morte di Campai risale al 19 settembre, la sera in cui incontrò un 17enne, con cui aveva flirtato online, nel garage di casa sua. Dopo un rapporto sessuale, il ragazzo ha confessato di aver ucciso la donna applicando una mossa di MMA che ha provocato soffocamento. Tuttavia, l’autopsia ha rivelato che la vittima presentava lesioni gravi sul viso e sul torace, indicando un uso eccessivo della violenza.

Le indagini stanno cercando di determinare se queste lesioni siano il risultato di calci o pugni, o se Campai abbia potuto sbattere la faccia contro il suolo. È evidente che la vittima ha tentato di difendersi, ma non ha avuto scampo di fronte alla forza del minorenne, descritto come muscoloso e dedito alla MMA. I risultati dell’autopsia saranno confrontati con l’analisi della scena del crimine condotta dai Ris di Parma per chiarire cosa sia davvero accaduto.

Attualmente, esiste una “forte discrasia” tra le dichiarazioni del ragazzo e le lesioni riscontrate sul corpo della donna. Le indagini dei carabinieri di Mantova proseguono per accertare se il ragazzo, accusato di omicidio premeditato e di occultamento di cadavere, abbia agito da solo o se abbia ricevuto aiuto. Al momento non ci sono prove di complici.

Le dinamiche dell’omicidio e la brutalità della violenza utilizzata sollevano domande inquietanti sulle circostanze che hanno portato a questo tragico epilogo. La tragedia di Maria Campai mette in luce anche i pericoli che possono nascondersi dietro incontri online, soprattutto quando coinvolgono individui di età e background diversi. Mentre le autorità continuano a lavorare sulle indagini, la comunità resta scossa da questo brutale omicidio e dall’impatto che ha avuto sulla vita della vittima e su chi la conosceva.