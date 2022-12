Vittima di una truffa, si affeziona così tanto che non vuole lasciarlo

La donna si accorge dopo qualche tempo di essere stata vittima di una truffa ma si affeziona così tanto a lui che non le importa più.

Al momento dell’acquisto dell’animale le era stata detto che il cane apparteneva alla razza da lei ricercata. Le caratteristiche del cucciolo sembravano effettivamente essere proprio quelle, ma con il passare del tempo si è rivelata essere una bugia. La donna si è quindi accorta dopo mesi che era stata vittima di una truffa da parte del venditore ma nonostante tutto si affeziona così tanto a lui da non importarle più nulla. La donna ha comunque deciso di raccontare la sua storia attraverso dei video pubblicati nel suo profilo Tik Tok che sono diventati virali in pochissimo tempo.

Credeva di aver acquistato un bulldog francese, ma con il tempo si accorge di essere stata vittima di una truffa

Quando si cercano dei cani di razza bisogna sempre stare ben attenti a ciò che viene venduto. Purtroppo non è raro che molti venditori si approfittino degli acquirenti e che facciano pagare dei cuccioli facendoli passare per cani di razza. Con il tempo però è inevitabile accorgersi che quello non è propriamente puro, in quanto le caratteristiche della razza vanno a perdersi. Una donna era convinta di aver acquistato un cucciolo di bulldog francese, ma pochi mesi dopo si accorge di essere stata truffata.

Quando è andata a prendere il suo amico peloso, Andrea Antelo – questo il nome della ragazza – era davvero convinta di aver acquistato il tanto desiderato cucciolo di bulldog francese. Il piccolo sembrava proprio presentare tutte le caratteristiche tipiche della sua razza e, per di più, le era stato assicurato da colui che glielo aveva venduto.

Con il passare del tempo però le sembianze del cane hanno iniziato a modificarsi e quello che credeva fosse un bulldog di razza si è rivelato non esserlo. É stato proprio così che Andrea si è accorta di essere stata vittima di una truffa e che le era evidentemente stato venduto un cane non proprio purissimo.

Nonostante però il suo desiderio fosse proprio quello di avere un bulldog francese, la ragazza aveva ormai passato molto tempo insieme a quel cucciolo e i due si erano ormai affezionati moltissimo l’uno all’altro. Ovviamente non avrebbe mai e poi riportato indietro il suo Pipo, a prescindere dalla razza era diventato il suo inseparabile amico peloso.

Andrea ha però deciso di raccontare la sua storia attraverso dei video pubblicati nel suo profilo Tik Tok, non per lamentarsi di lui, ma per denunciare ciò che le era stato fatto.

I filmati sono diventati in poco tempo virali tra gli utenti del social, arrivando a collezionare quasi un milione di like e più di 8000 commenti, tra quelli divertiti e quelli di chi ha deciso di raccontare un’esperienza simile a quella della ragazza. (G. M.)