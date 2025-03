Vittima del Narcisismo: Una Vita nel Terrore

Toto Cutugno è stato uno dei cantautori italiani più apprezzati a livello internazionale, con oltre 100 milioni di dischi venduti. La sua vita, tuttavia, non è stata priva di difficoltà personali e professionali. Il figlio Niko, nato da una relazione extraconiugale, ha descritto la sua infanzia caratterizzata dalla percezione di essere il risultato di un tradimento. Totò si era sposato nel 1971 con Carla Galli, ma il riconoscimento di Niko avvenne solo quando il ragazzo scoprì la verità a 7 anni, attraverso il bisnonno.

Nonostante il tradimento, Carla perdonò Toto e lo esortò a riconoscere Niko, parallelamente alla sua esperienza di vita. Niko ha raccontato le difficoltà del loro rapporto, definendo il padre come narcisista e possessivo, che creava un ambiente di paura e controllo. Toto non era fisicamente violento, ma il suo comportamento causava una violenza psicologica.

La malattia di Toto e la sua morte nel 2023 segnarono profondamente Niko, che lo accompagnò in ospedale nei suoi ultimi giorni. Durante queste ore, Niko esprimeva il suo amore e le sue scuse al padre. Toto aveva anche lasciato a Niko una serie di diari dal 1980 al 2019, che ora utilizza per scrivere un libro.

Toto Cutugno, nato nel 1943 a Fosdinovo, ebbe una vita segnata da tragedie familiari, come la morte della sorellina e la salute precaria dei suoi fratelli. Nonostante il suo successo mondiale, si sentiva spesso incompreso in Italia, dove dichiarò di non sentirsi amato come artista. Morì il 22 agosto 2023, a causa di complicazioni legate a un carcinoma della prostata.