Vitor Hugo resta all’Atletico Mineiro

Da stranotizie
Il giocatore di calcio Vitor Hugo è stato acquistato dal club brasiliano Atlético dopo un lungo periodo di trattative con il Bahia. Il giocatore, di 34 anni, ha firmato un contratto con l’Atlético fino a dicembre 2027. Vitor Hugo era già stata prestato all’Atlético dal Bahia e ha giocato 34 partite con la squadra, segnando 4 gol.

Il giocatore ha espresso la sua felicità per la permanenza nell’Atlético, definendolo un club con una “camisa pesada”. Ha anche ringraziato il club per l’opportunità di continuare a giocare e ha dichiarato di essere motivato a restituire la fiducia che gli è stata accordata.

Vitor Hugo è stato un titolare importante nella difesa dell’Atlético nel secondo semestre dell’anno precedente e, poiché il club non ha acquistato altri difensori centrali, è probabile che continui a essere un titolare nella squadra. Il giocatore ha anche espresso la sua soddisfazione per la possibilità di continuare a giocare per l’Atlético, nonostante abbia perso un penalty decisivo nella finale della Copa Sul-Americana contro il Lanús.

L’Atlético ha confermato l’acquisto di Vitor Hugo in forma definitiva, ma non ha reso noti i dettagli del contratto. Il giocatore ha usato i social media per celebrare la sua permanenza nell’Atlético, definendolo un club di “camisa pesada” e ringraziando il club per l’opportunità di continuare a giocare.

Vitor Hugo contribuì con quattro gol per l’Atlético, tutti segnati nella “era Sampaoli”. Il giocatore ha anche espresso la sua motivazione a restituire la fiducia che gli è stata accordata e a lavorare per raggiungere gli obiettivi della squadra.

