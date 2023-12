Vito Coppola vince Ballando con le Stelle inglese: la reazione all’annuncio

Arrivato ad un passo dalla vittoria un anno fa con Fleur East, ieri sera Vito Coppola ha trionfato a Strictly Come Dancing. Il ballerino per la nuova edizione dello show inglese ha fatto coppia con l’attrice Ellie Leach e con lei ha battuto Bobby Brazier e Layton Williams. Un istante dopo l’annuncio l’italiano si è portato le mani al volto e poi è scoppiato in un pianto di felicità.

Seconda vittoria per Vito Coppola, dopo quella con Arisa di due anni fa a Ballando con le Stelle.

Che talento!



Italians do it better! 🇮🇹🏆 Il maestro @Vito__Coppola e l’attrice @EllieLleach sono i vincitori di #BallandoConLeStelle UK 2023! #Strictly #StrictlyComeDancing pic.twitter.com/URLCc4qgaJ

I don’t know what I loved more… Ellie and Vito’s reaction or her family’s reaction 😂❤️ #Strictly #SCD pic.twitter.com/Sk0rAuEVGn

“Anche in Italia ho partecipato ad un programma così. – ha detto un anno fa il ballerino – Sono molto fiero del mio percorso in Italia e dell’accoglienza qui nella famiglia di Strictly. Inoltre non potevo chiedere compagna migliore. Fleur merita la finale e ne sono sicuro. Non lo dico perché è con me, ma per il suo talento e quello che ha fatto in questi mesi. Inoltre lei è una delle persone migliori che abbia mai incontrato in vita mia. Sono sincero è davvero un’anima splendida. Posso dire solo cose positive su Fleur.

È così umile, onesta, sensibile… mi ha salvato da un periodo difficile che ho avuto. Lei nemmeno lo sa, ma voglio dirle grazie. Perché è così coraggiosa e gentile. Non dice mai di no. Si sveglia ogni mattina per andare al lavoro e poi viene allo studio fino alle 23:00. Non dice mai di no. Io posso dirle di provare mille volte e lei mi dirà sempre di sì è meravigliosa. Sono così orgoglioso di questa donna, perché fa tanto per rendere al meglio e ha fatto molto per me in questi mesi”.