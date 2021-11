Vito Coppola fra le pagine di Novella 2000 ha sentito l’esigenza di frenare l’entusiasmo di Arisa che, in piena promozione del suo nuovo album Ero Romantica, ha più volte ribadito che fra lei e lui “se son rose fioriranno“. Le rose però non sono fiorite, anzi, dato che il ballerino ha dichiarato che fra loro “non c’è niente di più di un’amicizia solida”.

E ancora:

“È come se ci conoscessimo da sempre. Siamo molto simili: entrambi ritardatari, entrambi istintivi. Se dobbiamo dirci qualcosa lo facciamo senza filtri. Ci capiamo al volo, a volte neanche serve parlare. Sento che lei è una di quelle persone che ci saranno sempre: il nostro rapporto non si limiterà ai tre mesi del programma. Arisa la ritengo un’artista speciale, non a caso in passato ho scelto delle sue canzoni per le mie coreografie. Non credevo che mi affidassero un personaggio così di spicco come lei, essendo alla mia prima esperienza televisiva”.