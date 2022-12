Vito Coppola festeggia la vittoria: cita Napoli e vola in finale a Strictly Come Dancing

Domenica sera a Strictly Come Dancing sono rimaste in gara solo 5 coppie, ma i posti per la finale erano 4, quindi è stato aperto un televoto. Nella puntata di ieri della versione UK di Ballando con le Stelle Will Mellor e Nancy Xu sono stati eliminati, mentre hanno trionfato e sono volati in finale: Fleur East con Vito Coppola, Hamza Yassin con Jowita Przystał, Helen Skelton con Gorka Márquez e Molly Rainford con Carlos Gu. Il nostro orgoglio italiano ce l’ha fatta e adesso è ad un passo dalla vittoria finale.

Vito ha subito festeggiato con Fleur, ma davanti al microfono è rimasto quasi senza parole: “Ce l’abbiamo fatta! Adesso non ho parole. Di solito parlo molto, ma in questo momento sono senza parole. […] Lei merita così tanto questa vittoria, ha lavorato così duramente“.

Vito Coppola sulla sua performance in semifinale: “Questa è una canzone napoletana, della mia regione!”