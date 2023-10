Vito Coppola e Nikita Kuzmina raccontano una storia d’amore gay a Strictly Come Dancing

Vito Coppola e Nikita Kuzmina (sì, è proprio il fratello della “nostra” Anastasia Kuzmina) sono due ballerini professionisti dell’attuale edizione di Strictly Come Dancing e nel corso dell’ultima puntata ci hanno regalato una loro esibizione sulle note di Something Just Like This dei The Chainsmokers con i Coldplay, in cui mostrano una storia d’amore LGBT+.

Dando molte vibes di Heartstopper, la serie Netflix, vediamo Nikita innamorarsi del bel Vito con quest’ultimo che solo alla fine si accorge dell’interesse dell’amico.

“Sono segretamente innamorato di Vito. Vito è il mio migliore amico” – le parole di Kuzmina – “Tutte le lenzuola rappresentano le mie diverse emozioni, quello che provo quando ballo con lui. Conosco Vito da quindici anni e non vedevo l’ora di fare numero con lui. Questo fine settimana vi aspetta il numero più bello e sensibile che abbiate mai visto”.

Representation is so important. This kind of inclusion can and will save lives. Well done to both @kuzmin__nikita and @Vito__Coppola. #StrictlyComeDancing. pic.twitter.com/KpWEgaH1V9 — Kevin M. Stevenson (@KStevensonDP) October 15, 2023

Tutto questo in prima serata sulla BBC, la stessa rete che manda in onda anche Drag Race Uk.

Questa coreografia l’ho sentita tutta.

Eccola: