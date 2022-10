Vito Coppola e Fleur East ballano un tango a Strictly Come Dancing

Continua la scalata al successo di Vito Coppola nella versione britannica di Ballando con le Stelle, ovvero Strictly Come Dancing.

Dopo aver ballato un cha cha cha sulle note di Jennifer Lopez e incantato la giuria interpretando Ariel e Eric de La Sirenetta, questa volta hanno danzato un tango su Paint It Black di Ciara. Il risultato – come sempre – è stato da applausi. Vedere per credere.

Ormai fuori dai giochi l’altro italiano in gara, Giovanni Pernice, eliminato nel corso della seconda puntata.

Vito Coppola in Gran Bretagna è ormai una star

Della serie: talenti italiani che emigrano all’estero. La notizia che era stato chiamato da Strictly Come Dancing l’aveva data BubinoBlog in tempi non sospetti.

“Vito Coppola non solo ha entusiasmato il pubblico di Rai1 ma è stato notato dai vertici della BBC che gli hanno offerto di diventare il nuovo maestro della versione inglese di Ballando con le Stelle, Strictly Come Dancing. Un’offerta irripetibile che Vito ha accettato, non senza difficoltà per la profonda stima e sincera amicizia che lo lega al varietà di Rai1. Milly Carlucci si conferma una numero uno e una talent scout che dà luce a tanti veri talenti”.

