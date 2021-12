A Ballando con le Stelle negli anni sono nate splendide amicizie, collaborazioni professionali e anche degli amori, per questo molti telespettatori hanno iniziato a fantasticare su Arisa e Vito Coppola. Sarà per la loro complicità e anche per il bacio, ma da settimane circolano rumor su un presunto flirt. Nonostante il bel ballerino abbia detto che il bacio dato ad Arisa era vero, ha poi aggiunto che tra loro c’è un’amicizia solida. Adesso a tre giorni dalla loro vittoria, Rosalba e Vito hanno rilasciato un comunicato in cui hanno parlato del loro bellissimo rapporto.

Se è soltanto un’amicizia o qualcosa di più lo sanno loro, ma di certo quella di Arisa e Vito è una vittoria meritatissima in una delle più belle edizioni di Ballando!

In ogni caso – se non si fosse capito – la mia crush 2021 è proprio lui…



“Mi hanno chiesto tanti di parlare del loro bacio. Direi che conosco lui meglio di molti altri, però ho scelto di non dire troppo per non influenzare le masse. però devo dire che mi è dispiaciuto leggere che lui ha bisogno di lei per spiccare. Non è così, lui non ha bisogno di nessuno e quindi ridimensionatevi.

Ho sentito che in tanti sperano nel lieto fina, ma questa cosa è davvero strana. perché non mi aspettavo era che ad un programma come “Ballando con le Stelle” vi si partecipasse per trovare l’anima gemella. A questo punto mi auguro che tutti i curiosi possano, finalmente, dormire tranquilli. Un abbraccio e un grande in bocca al lupo a tutti”.