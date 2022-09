Vito Coppola debutta a Strictly Come Dancing (e non è l’unico italiano nel cast)

Vito Coppola ha abbandonato Ballando con le Stelle per passare a Stricly Come Dancing, versione britannica dello show. La proposta gli è arrivata dopo che gli autori inglesi lo hanno visto nel programma di Milly Carlucci e per lui è stato impossibile rifiutare.

Anche in UK il ballerino napoletano è stato accoppiato ad un’altra cantante: dopo Arisa (con cui ha vinto e con cui ha avuto un flirt) ora balla con Fleur East, anni fa alla prima posizione di mezzo mondo con la hit Sax.



Vito Coppola e Fleur East hanno debuttato a Stricly Come Dancing danzando sulle note di Jennifer Lopez e conquistando un posto per la seconda puntata. Il bel Coppola però non è l’unico italiano dello show. Nel team di ballerini professionisti c’è infatti (da anni!) anche Giovanni Pernice che quest’anno è stato accoppiato con un altro maschio: lo speaker radiofonico – gay dichiarato – Richie Anderson. Anche in questa occasione, Milly insegna.

E se Vito Coppola lo conosciamo tutti molto bene, ecco un po’ di foto anche di Giovanni Pernice.

Ho già scritto che sono due boni?