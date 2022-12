Vito Coppola balla una canzone italiana e vola verso la finale a Strictly Come Dancing

Dopo aver vinto Ballando con le Stelle 2021 insieme ad Arisa, Vito Coppola è stato contattato per partecipare alla versione inglese dello show di Milly Carlucci. A Strictly Come Dancing il ballerino campano è in coppia con la cantante Fleur East. I due sono andati avanti per 12 puntate ottenendo punteggi altissimi dalla giuria e ieri sera hanno affrontato la semifinale del programma.

Durante il penultimo appuntamento di Strictly Vito Coppola e Fleur East hanno ballato sulle note dell’iconico brano di Renato Carosone, Tu Vuò fà l’Americano. Un omaggio all’Italia, con tanto di scenografia a tema. Adesso le coppie in gara sono 5, ma in finale ci sono soltanto 4 posti disponibili. Sono essenziali quindi i voti del pubblico per accedere al gran finale di domenica prossima. Quindi incrociamo le dita.

Vito Coppola si commuove: le bellissime parole per Fleur East.

Alla fine della puntata di ieri sera, Vito Coppola si è commosso ed ha speso delle belle parole per la sua compagna di ballo. Il 30enne ha dichiarato che Fleur l’ha salvato da un periodo complicato della sua vita e che per questo le sarà grato sempre.