Vito Coppola balla l’ultimo singolo di Beyoncé a Strictly Come Dancing (e becchetta i giudici)

Dopo aver interpretato il principe Eric in Part of Your World ed aver ballato un bel tango con Fleur East, Vito Coppola nelle ultime due puntate di Strictly Come Dancing ha portato in scena un valzer e una bella coreografia montata sull’ultimo singolo di Beyoncé. Proprio la splendida esibizione sulle note di Break My Soul ha fatto guadagnare alla coppia 32 punti, tutti i giudici hanno dato un 8, ma Vito Coppola non è rimasto soddisfatto del voto perché si aspettava qualcosa in più. In effetti Vito non ha tutti i torti, lui e Fleur sembrano una coppia di professionisti (e diciamolo che a Ballando con le Stelle quest’anno non si è ancora visto un numero di questo livello).

Vito Coppola sull’esibizione con Fleur East sulle note di Break My Soul: “Ci siamo spinti oltre in questo numero”.