Vito Coppola e Arisa si sono baciati durante l’ultima puntata di Ballando con le Stelle, un bacio che “non era programmato” e che è stato commentato dal ballerino come “tutto vero e spontaneo”.

Ieri la cantante, in occasione del lancio del nuovo album Ero Romantica, ha rilasciato una serie di interviste promozionali ed in un paio ha parlato anche di Vito Coppola e di quel bacio in diretta tv che ha fatto molto rumore.

A Il Corriere della Sera la cantante ha confessato: “Se son rose fioriranno, ma non penso. Mi bacia solo davanti alle telecamere. E poi è giovane, ha 29 anni, e io in questo momento non riesco a pensare all’amore. Io tendo a lasciarmi andare molto, tendo a lati depressivi per cui se non faccio niente mi raso i capelli, ingrasso e voglio scomparire, quindi ho sempre bisogno di esperienze nuove, anche del brivido di un bacio in diretta, per sentirmi viva“. Mentre ha riservato a Il Giornale le prime parole di sua mamma dopo aver visto il bacio. “Mia madre mi ha detto: se son rose fioriranno. A parte gli scherzi, io sono fatta così: ci sono cose che fai perché te le senti. L’importante è essere sé stessi: non temo certo che il mio personaggio tv possa divorare l’artista, semplicemente perché sono la stessa persona“.

Vito Coppola e Arisa, una collaborazione anche fuori Ballando con le Stelle

La collaborazione fra Arisa ed il suo ballerino è continuata anche fuori gli studi di Ballando con le Stelle. E’ lui, infatti, il ballerino-ombra del suo ultimo video Altalene.

