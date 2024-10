Vitiligine, primo farmaco rimborsabile: come ottenerlo, come funziona

Arriva il primo farmaco rimborsabile dal Servizio sanitario nazionale per la vitiligine, una patologia cronica autoimmune che colpisce oltre 300mila italiani. Sebbene sia caratterizzata da macchie bianche visibili, la vitiligine è spesso considerata solo un problema estetico, mentre in realtà ha conseguenze significative sul piano sociale, psicologico ed emotivo. Essa si associa a malattie sistemiche, ansia, depressione, isolamento, stress e stigma, portando i pazienti a sostenere spese per prodotti poco efficaci in attesa di terapie vere.

Andrea Paro Vidolin, responsabile del Centro Fotodermatologia dell’Ospedale Israelitico di Roma, ha annunciato l’arrivo del primo farmaco specifico per la vitiligine non segmentale, approvato da Fda, Ema e Aifa e ora rimborsabile dal Servizio sanitario nazionale. Questo trattamento è destinato a adulti e adolescenti dai 12 anni. Il farmaco, chiamato Ruxolitinib, è un inibitore della Janus chinasi che agisce sul meccanismo sottostante la malattia, facilitando la repigmentazione della pelle. La crema deve essere prescritta dai centri designati da ciascuna Regione e va applicata due volte al giorno per un periodo di 6-12 mesi.

Paro Vidolin sottolinea che si tratta di una vera e propria rivoluzione per i pazienti, poiché il Ruxolitinib fornisce una terapia specifica per la vitiligine. Gli studi preliminari condotti negli Stati Uniti suggeriscono che l’associazione di Ruxolitinib con la fototerapia possa migliorare l’efficacia del trattamento e ridurre i tempi di pigmentazione, offrendo così un notevole vantaggio ai pazienti affetti da vitiligine.

Questo progresso rappresenta un passo importante non solo per il trattamento della vitiligine, ma anche per il riconoscimento della malattia come una condizione che influisce profondamente sulla qualità della vita degli individui interessati. Con la disponibilità di una terapia rimborsabile, si spera che i pazienti possano accedere più facilmente a cure efficaci, migliorando la loro salute e il loro benessere complessivo.