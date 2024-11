Vitiligine: informare i pazienti e combattere lo stigma

Dal 25 al 30 novembre 2023, la SIDeMaST (Società Italiana di Dermatologia e Malattie Sessualmente Trasmesse) organizza la Vitiligine Week, una manifestazione di cinque giorni con appuntamenti gratuiti per pazienti affetti da vitiligine. In circa 40 centri dermatologici in tutta Italia, i pazienti avranno l’opportunità di interagire con medici specialisti per approfondire la conoscenza della malattia e discutere le opzioni terapeutiche disponibili.

La vitiligine non è solo un problema estetico, ma una malattia cronica autoimmune che può essere collegata a vari disturbi, come disfunzioni tiroidee, diabete mellito e alopecia areata. Giusepppe Argenziano, presidente della SIDeMaST, sottolinea l’importanza di consultare specialisti per gestire adeguatamente la malattia e contrapporsi alla disinformazione. La Vitiligine Week è parte dell’impegno della SIDeMaST per fornire informazioni accurate e supportare i pazienti.

In Italia, circa 330.000 persone convivono con la vitiligine, mentre nel mondo il numero stimato si aggira tra i 65 e i 95 milioni. Questa condizione provoca macchie bianche sulla pelle, che possono variare in dimensione e aumentare nel tempo. La malattia ha un forte impatto psicologico, con tassi di ansia e depressione significativamente più elevati rispetto alla media della popolazione. Valeria Corazza, presidente dell’Associazione Pazienti APIAFCO, mette in evidenza la difficoltà emotiva affrontata dalle persone con vitiligine, paragonando la malattia a una gabbia, una pesante zavorra.

Il confronto con specialisti è cruciale per aiutare i pazienti a gestire consapevolmente la propria condizione e affrontare la disinformazione. Inoltre, la campagna ‘La scelta è nelle tue mani. Vitiligine: scopri nuove possibilità’, lanciata a giugno da Incyte con la collaborazione di SIDeMaST e APIAFCO, si propone di aumentare la consapevolezza riguardo alla vitiligine. Questa iniziativa ha coinvolto pazienti che hanno scelto di condividere le proprie esperienze per combattere il pregiudizio e sostenere chi vive con la malattia.

Per prenotare un appuntamento durante la Vitiligine Week, è possibile contattare il Numero Verde gratuito 800226466, disponibile dal lunedì al sabato. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito della SIDeMaST.