14.1 C
Roma
giovedì – 18 Dicembre 2025
Spettacolo

Viterbo: possibile centro commerciale nel centro storico

Da stranotizie
StraNotizie.it - Solo il Meglio dalle Notizie

C’è aria di novità sull’ex cinema Metropolitan a Viterbo, con la possibilità di realizzare un centro commerciale all’interno della sua significativa cubatura. Questo sarebbe il primo centro commerciale nel centro storico della città.

Un cambio di passo da parte di Palazzo dei Priori e il Piano di Recupero del Centro Storico potrebbero rendere possibile questo progetto. Il Piano di Recupero è uno strumento fondamentale per mettere mano al patrimonio edilizio esistente e modificarlo in base alle esigenze del mercato dei commerci. Attualmente, ad esempio, non è possibile unire spazi commerciali attigui, il che limita la disponibilità di grandi metrature che potrebbero attirare le grandi marche.

Senza un Piano di Recupero, non è possibile fare interventi di demolizione e ricostruzione di alcuni fabbricati, il che ha portato all’abbandono di aree come Campo Boio e l’ex Banco del Cimino al Sacrario. L’ex cinema Metropolitan è un altro esempio di area che potrebbe essere riqualificata.

In passato, è stato sottolineato come l’area di San Faustino, con interi edifici da ristrutturare, potrebbe essere oggetto di ricostruzione, rispettando i criteri indicati nel Piano di Recupero. Ora, sembra che imprenditori siano interessati a rilevare lo stabile dell’ex cinema Metropolitan, sobbarcarsi i costi dell’investimento e scommettere sulla sua riqualificazione.

Articolo precedente
Gioco in Italia rivoluzionato dalla tecnologia
Articolo successivo
Salute cerebrale: abitudini salutari per un cervello più giovane
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.