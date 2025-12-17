Viterbo: possibile centro commerciale nel centro storico

C’è aria di novità sull’ex cinema Metropolitan a Viterbo, con la possibilità di realizzare un centro commerciale all’interno della sua significativa cubatura. Questo sarebbe il primo centro commerciale nel centro storico della città.

Un cambio di passo da parte di Palazzo dei Priori e il Piano di Recupero del Centro Storico potrebbero rendere possibile questo progetto. Il Piano di Recupero è uno strumento fondamentale per mettere mano al patrimonio edilizio esistente e modificarlo in base alle esigenze del mercato dei commerci. Attualmente, ad esempio, non è possibile unire spazi commerciali attigui, il che limita la disponibilità di grandi metrature che potrebbero attirare le grandi marche.

Senza un Piano di Recupero, non è possibile fare interventi di demolizione e ricostruzione di alcuni fabbricati, il che ha portato all’abbandono di aree come Campo Boio e l’ex Banco del Cimino al Sacrario. L’ex cinema Metropolitan è un altro esempio di area che potrebbe essere riqualificata.

In passato, è stato sottolineato come l’area di San Faustino, con interi edifici da ristrutturare, potrebbe essere oggetto di ricostruzione, rispettando i criteri indicati nel Piano di Recupero. Ora, sembra che imprenditori siano interessati a rilevare lo stabile dell’ex cinema Metropolitan, sobbarcarsi i costi dell’investimento e scommettere sulla sua riqualificazione.