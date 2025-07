Viterbo finanzia evento escluso dal bando, polemiche in vista

Il panorama culturale di Viterbo si arricchisce con nuove iniziative musicali. La giunta comunale, sotto la guida del sindaco Chiara Frontini, ha deciso di stanziare 15 mila euro per finanziare l’evento “Live Aid Legacy 2025”, un progetto che celebra il 40° anniversario del celebre concerto del 1985.

Nonostante l’iniziativa fosse stata esclusa dalla graduatoria ufficiale del bando per eventi culturali, la giunta ha proceduto all’affidamento diretto della gestione all’azienda Gruppo Carramusa Srl tramite la determina dirigenziale n. 1936 del 18 luglio. La manifestazione prevede concerti e attività collaterali, con una particolare connessione al “Museo degli anni ‘80”.

Il contratto è stato stipulato attraverso la piattaforma digitale “Appalti e Contratti” e i fondi verranno erogati solo dopo una verifica dell’esecuzione dei servizi previsti. La distribuzione del finanziamento include 4.800 euro per le spese di manodopera e 560 euro per oneri di sicurezza, mentre i dettagli sull’uso del restante importo non sono stati resi pubblici.

Il pagamento dovrà essere effettuato entro il 31 ottobre 2025, alimentando interrogativi sulla coerenza dell’amministrazione nel finanziare un progetto precedentemente bocciato. Il disguido ha attirato l’attenzione di diversi gruppi politici, che sollevano dubbi sulla trasparenza del processo e sulla gestione delle risorse per la cultura.