Vitelli: L’Assoluzione di Stasi in Garlasco Non È una Sconfitta

Il giudice Stefano Vitelli, che in primo grado assolse Alberto Stasi nel caso di Garlasco, ha condiviso le sue riflessioni sul processo. Vitelli ha sottolineato che la sua decisione di assolvere Stasi, basata sulle prove fornite, non rappresentava una sconfitta. "Era sacrosanto assolvere", ha affermato, evidenziando l’importanza di non condannare un innocente. Ha spiegato che di fronte a prove insufficienti per una condanna oltre ogni ragionevole dubbio, la sua responsabilità era quella di assolvere.

Un punto cruciale nella sua decisione è stata la perizia sul computer di Stasi, che ha rivelato l’alibi informatico del ragazzo. Vitelli ha segnalato che l’analisi condotta dai carabinieri sul computer era stata inadeguata. Grazie all’intervento di esperti, è stato possibile pulire i dati e scoprire che Stasi stava lavorando alla sua tesi durante le ore contestate.

Il processo iniziale si è svolto con il rito abbreviato e la sentenza di assoluzione è stata confermata in appello, ma la Corte di Cassazione ha deciso di riaprire il caso, giudicando illogica la sentenza. Nel 2014, il nuovo processo di appello ha portato alla condanna di Stasi a 24 anni di reclusione, successivamente ridotti a 16 anni.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it