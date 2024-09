Vite Soppresse: Storie di Mafia e Silenzi

Lorenza Santangelo, madre del boss mafioso Matteo Messina Denaro, è deceduta all’età di 88 anni a Castelvetrano, in provincia di Trapani. La sua vita è stata segnata dalle regole del crimine organizzato e dalle sfide giudiziarie che hanno coinvolto la sua famiglia, culminate con l’arresto di Matteo nel 2023 e la sua successiva morte per tumore. Santangelo ha mantenuto sempre un profilo riservato, evitando la cronaca, ma il suo silenzio ha accompagnato momenti chiave nella storia mafiosa della sua famiglia.

Era la vedova di Francesco “Don Ciccio” Messina Denaro, un noto capomafia trapanese degli anni ’80, da cui nacque Matteo. Negli ultimi anni, Lorenza ha vissuto con la figlia Giovanna e, in seguito alla sua morte, il questore di Trapani ha imposto che i funerali si svolgessero in forma privata e che la sua sepoltura avvenisse nella cappella di famiglia nel cimitero locale.

Lorenza Santangelo ha osservato l’ascesa e la caduta della sua famiglia, che ha subito arresti e condanne di vari membri, mantenendo sempre un atteggiamento di riserbo. Ha vissuto lontano dai riflettori, e nella sua casa a Castelvetrano è stato rinvenuto un biglietto cruciale per la cattura di Matteo, avvenuta il 16 gennaio 2023. Matteo, uno dei più ricercati boss mafiosi, fu arrestato in una clinica di Palermo dove si trovava per cure oncologiche sotto un’identità falsa.

Nonostante la sua lunga e complessa vicenda familiare, Lorenza non risultò mai indagata, mentre le sue figlie, Rosalia e Anna Patrizia, furono arrestate dopo la cattura del fratello, accusate di gestire le comunicazioni con lui durante la latitanza. Matteo Messina Denaro, condannato all’ergastolo per vari crimini, tra cui omicidi di grande impatto, morì nel settembre 2023 a causa di complications legate al cancro, richiedendo nel suo testamento biologico di non essere alimentato o rianimato in caso di coma.

La sua morte segna un capitolo significativo nella storia della mafia siciliana, che ha avuto una forte influenza sulla vita della famiglia Santangelo, mentre la figura di Lorenza resterà legata alle sue scelte di vita e al silenzio che ha assunto in un contesto così turbolento.