Vite di perforazione 3D creativo mosaico Puzzle giocattoli per bambini mattoni da costruzione fai da te trapano elettrico Set ragazzi giocattolo educativo

Vite di perforazione 3D creativo mosaico Puzzle giocattoli per bambini mattoni da costruzione giocattoli bambini fai da te trapano elettrico Set ragazzi giocattolo educativo

★Facciamo costruire★: Questo puzzle trapano elettrico viene fornito con 237 pezzi/151 pezzi. I tuoi bambini possono utilizzare il trapano elettrico e il cacciavite assemblando le piastre sulla griglia di base per costruire artigianato 2D e 3D come leone, camion, farfalla, fiori, uccelli, elicotteri, ecc. Possono giocare per scoprire, costruire e imparare per ore e ore in modo indipendente, rendendo il tempo di riproduzione stimolante e interessante.

★Ispira il cervello dei bambini★: Aiuta i tuoi bambini a rimanere competitivi in un mondo tecnologico, dando loro questo divertente giocattolo STEM per aumentare il loro fidanzamento in scienza, tecnologia, ingegneria e matematica. Gli accessori sono ricchi di colore e possono migliorare le capacità cognitive del tuo bambino. Si prevede di coltivare capacità cognitiva, immaginazione, distanza, capacità di motivazione e così via.

★Set di costruzione dello stelo★: Incluse punte da trapano intercambiabili, trapano elettrico reversibile (richiede 2 batterie AA, non incluse), dadi e bulloni in plastica grossa, cacciavite, vite, chiave inglese, istruzioni con 43 modelli, custodia, custodia da trasporto dal design portatile. La custodia di grande capacità può essere utilizzata per riporre tutti i piccoli pezzi dopo la riproduzione ed è facile da trasportare ovunque!

★Sicurezza e materiali di alta qualità★: La sicurezza dei tuoi bambini è di primaria qualità per noi. Questo set di edifici è realizzato in materiale plastico ABS alimentare che è completamente testato in modo indipendente in laboratori di terze parti, non tossico, privo di BPA, insapore. Tutti gli angoli sono rotondi e la velocità di rotazione del trapano è lenta e stabile, così i bambini possono giocare in modo sicuro. È durevole e difficile da rompere anche se lo urli a terra! Grande per 3 4 5 6 7 8 9 anni di età i bambini.