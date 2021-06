COMPLICE della bella stagione e soprattutto la possibilità di tornare a fare programmi per l’estate, gli italiani pensano a rimettersi in forma e cercano aiuto anche tra gli scaffali delle farmacie per fare scorta di integratori. In base a un’indagine realizzata dalla società di ricerche di mercato Ipsos per conto di VitaVi, azienda specializzata nella vendita online di integratori, nel 2020 il consumo di vitamine, minerali, immunostimolanti e probiotici, è aumentato del 28% mentre i consumatori sono cresciuti del 9% per un giro d’affari complessivo stimato da Federsalus in circa 3,6 miliardi di euro.