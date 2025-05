Vitamina K: nutriente sottovalutato per la salute

Un nuovo studio evidenzia che la vitamina K, spesso trascurata nella dieta, gioca un ruolo cruciale nella protezione del cervello dal declino cognitivo. Condotta dall’Human Nutrition Research Center on Aging della Tufts University, la ricerca ha dimostrato che una dieta carente di vitamina K possa compromettere le funzioni di memoria e apprendimento, specialmente negli adulti più anziani.

Durante l’esperimento, sono stati utilizzati 60 topi di mezza età divisi in due gruppi: uno con una dieta normale e l’altro carente di vitamina K per sei mesi. I risultati hanno mostrato che i topi privi di vitamina K lottavano nel riconoscere oggetti familiari e affrontavano ostacoli maggiori nell’orientamento in un labirinto acquatico, indicativi di problemi di memoria e difficoltà di apprendimento spaziale.

L’analisi del tessuto cerebrale ha rivelato che i topi carenti di vitamina K presentavano una ridotta neurogenesi nell’ippocampo, area fondamentale per memoria e apprendimento. Tong Zheng, autore principale, ha commentato che la diminuzione della neurogenesi può contribuire al declino cognitivo. Inoltre, è stato riscontrato un aumento dell’infiammazione cerebrale nei topi con carenza di vitamina K, un altro fattore che influisce negativamente sulla cognizione con l’età.

Per garantire un adeguato apporto di vitamina K, gli scienziati raccomandano di adottare una dieta sana piuttosto che ricorrere ad integratori. Le verdure a foglia verde come spinaci, cavolo e broccoli sono ottime fonti di questo nutriente. Anche se molti adulti soddisfano il fabbisogno di vitamina K, le persone anziane spesso non ne assumono a sufficienza, proprio quando è fondamentale per proteggere il cervello dall’invecchiamento.