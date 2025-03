Vitamina D3 K2 Alta Potenza, 365 Compresse Vegan Senza Magnesio Stearato – Supporto Immunitario e Salute di Ossa, Denti e Muscoli

20,99€ - 17,49€

Vit D3 K2 2000UI per 1 Anno – Noi di WeightWorld ti offriamo 365 micro-compresse vegane ad alto dosaggio di vitamina D + K2 MK7. Ogni compressa fornisce vitamin D3 2000IU (sotto forma di colecalciferolo) e 200µg di K2 vitamina da isomeri trans (come menachinone). Assumendo 1 compressa al giorno, potrai soddisfare il tuo fabbisogno di vitamina D K2 per ben 1 anno. Goditi i benefici delle vit D3 K2 alto dosaggio con Il nostro integratore vitamina D + K2.

Vitamin D3 K2 Senza Magnesio Stearato – Il nostro integratore di vitamina D e K2 insieme è senza OGM, allergeni né additivi nocivi come il magnesio stearato. Le nostre micro-compresse da 5mm, facili da deglutire, contengono vit D3 K2 100% all-trans, il che le rende altamente biodisponibili e ad alto assorbimento. Il nostro integratore vitamin D3 K2 soddisfa le esigenze di tutti.

Vitamina D3 K2, una Combo Vincente – Le vitamine D e K svolgono funzioni importantissime per il nostro organismo. La vitamin D contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario, a muscoli, ossa e denti normali oltre che a normali livelli di calcio nel sangue. La vitamina K aiuta al mantenimento di ossa normali e alla normale coagulazione del sangue. Indicazioni approvate dall’EFSA. La nostra vitamina D con aggiunta di vit K2 sarà un elisir per il tuo benessere.

Buone Pratiche di Produzione – Tutti gli integratori WeightWorld sono formulati da esperti in Gran Bretagna, realizzati utilizzando solamente ingredienti di origine naturale. Inoltre, i nostri ingredienti e processi di produzione sono soggetti a rigorosi controlli di qualità e detengono l’acronimo GMP. La nostra massima priorità è soddisfare le tue esigenze, superando le aspettative.

WeightWorld, al tuo Fianco dal 2006 – Siamo un’azienda britannica internazionale con esperienza nella formulazione e produzione di più di 200 integratori alimentari e dispositivi per la salute. Tutti i nostri prodotti sono realizzati con ingredienti e materiali di prima qualità e sottoposti ad un’intensa attività di ricerca. Il nostro obiettivo principale è quello di soddisfare le necessità di ciascun membro della tua famiglia.