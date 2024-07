vita privata e carriera della food blogger

Sonia Peronaci è una favolosa cuoca e blogger. Tanto famosa quanto timida, la celebre appassionata di fornelli ha lasciato il sito di ricette GialloZafferano per crearne uno tutto suo…

Sonia Peronaci è il primissimo volto che si è celato per anni dietro al famosissimo sito di ricette GialloZafferano, nato nel 2006 che ha poi spopolato diventando il più famoso sito di cucina in Italia (e non solo). Oltre a trasmettere la passione per la cucina, Sonia coltiva anche una forte passione per la tecnologia che la porta a creare un nuovo blog dopo l’addio a GZ.

Insomma non solo ricette: Sonia Peronaci ci sa fare sia ai fornelli che con il PC, ma anche nei suoi programmi di cucina in televisione. Curiosi di saperne di più sul suo conto?

Sonia Peronaci

Chi è Sonia Peronaci? Carriera e biografia

Nasce a Milano il 10 agosto del 1967 (sotto il segno del Leone) e fin da subito inizia a conoscere l’amore della cucina grazie alla professione del padre: “Figlia di un ristoratore, sono cresciuta tra pentole, aromi, fornelli, profumi di arrosto e pasta al forno. Ad un certo punto della mia vita ho deciso di portare questo mio bagaglio di esperienze online”, scrive sul suo blog.

Infatti prende a cucinare nel ristorante del padre da quando aveva 6 anni. Crescendo ha cambiato alcuni lavori: prima sempre nel campo dei locali di ristorazione (un piccolo pub) e anche come commercialista. Nel 2006 infine, inizia la sua carriera che mescola il web alla cucina. Apre infatti, con il suo attuale marito Francesco Lopes, il sito Giallo Zafferano.

Giallo Zafferano di Sonia Peronaci ottiene molto successo tra gli utenti, tanto che viene acquisito da Banzai Srl (oggi ePrice), una holding nel settore internet. Da quel momento il sito ha raggiunto vette altissime raggiungendo i 4 milioni di utenti al mese nel 2013. Peronaci continua a lavorare sul sito fino al 2016, quando annuncia di voler provare altre strade per la divulgazione culinaria anche se, nel mentre, ha iniziato a farsi vedere anche in televisione e tramite collaborazioni su testate importanti come Grazia e Donna Moderna.

Nel 2016, dopo aver lasciato Giallo Zafferano, apre un nuovo sito soniaperonaci.it e, nel 2017, un progetto ancora più ambizioso: Sonia Factory. Un luogo nel cuore di Milano dove non solo crea e registra le sue ricette, ma è anche uno spazio dove si possono organizzare eventi aziendali, conferenze, show-cooking, cene eleganti o feste private. C’è inoltre una scuola di cucina per imparare a preparare tante ricette e le basi della cucina in generale.

La storia di Sonia Peronaci e Giallo Zafferano

Abbiamo descritto bene tutti i traguardi a livello di visite e spostamenti di proprietà, ma come è nato Giallo Zafferano e perché Sonia ha deciso veramente di lasciarlo?

A spiegarlo è proprio lei all’interno di diverse interviste. Tra queste ne spicca una dove ha spiegato come tutto è nato, con queste parole: “Io e il mio compagno (ora marito), Francesco, all’epoca lavoravamo in uno studio di commercialisti. Ma la passione per la cucina e per il web, allora ancora inesplorato, ha sicuramente avuto la meglio. Ho puntato sul web, ho visto le sue enormi potenzialità e ho voluto investire in un settore in cui le aziende ancora non credevano. Da tutto questo è nato Giallozafferano, un sito nuovo che univa testo a immagini, dal sapore estremamente tutoriale“.

Negli anni Giallo Zafferano cresce a dismisura fino a che Sonia Peronaci decide che ha bisogno di realizzare un progetto più fatto su misura per lei e apre il suo nuovo sito. È proprio lei a spiegare la decisione di abbandonare Giallo Zafferano, con poche e semplici parole: “Nel 2016 sento il bisogno di fare un altro passo: ho bisogno di nuovi stimoli, così, con all’attivo libri e trasmissioni tv e con una redazione affiatata, lascio Giallozafferano per dare vita al progetto soniaperonaci.it“. E spiega ancora in un’intervista: “Ho voluto creare un progetto che fosse più personale, quasi come un vestito, che non fosse solo un sito, ma che avesse un più ampio respiro. In tutto questo, si inseriscono le mie diverse attività: gli eventi alla Factory, i cooking show, le attività redazionali, i libri, le trasmissioni“.

Sonia Peronaci in tv

Inizia a farsi vedere in tv dal 2011 e, da quel momento, nessuno sembra può fermarla. (Anche se il suo vero debutto in televisione è nel 2010: è stata scelta come testimonial italiana per gli spot pubblicitari di Kraft Philadelphia).

La prima trasmissione dove possiamo vederla è Cucina con Ale (proprio nel 2011). Successivamente sarà ospite per due puntate a Masterchef Italia. Nel 2012 partecipa alla rubrica di cucina quotidiana Buongiorno Cielo e Fuori di Gusto. Nel 2013 su Fox Life conduce In cucina con Giallo Zafferano mentre, nel 2016, Le ricette di Sonia e Una sorpresa da chef. Dal 2021, poi, la ritroviamo condurre La cucina di Sonia.

La vita privata di Sonia Peronaci: marito, ex e figlie

Sonia ha ben 3 figlie (Deborah, Laura e Valentina Nania), avute in un precedente matrimonio prima di legarsi con l’attuale marito Francesco Lopes, che appare ogni tanto sul canale Instagram della food blogger. La prima l’ha avuta giovanissima, nel 1986, ad appena 19 anni.

Sonia è molto riservata riguardo alla sua vita privata: quello che confessa, però, è di aver ereditato da sua mamma (altoatesina) l’amore per il rigore e le regole, che impartisce con smoderato affetto alle sue (ormai grandi) bambine.

Chi è il marito di Sonia Peronaci, Francesco Lopes

La storia con il suo attuale marito, invece, va avanti da molti anni, ma solo il 5 luglio 2024 hanno deciso di coronare il loro amore sposandosi. Francesco Lopes è stato al suo fianco fin da subito, nel 2006, cofondatore con lei di Giallo Zafferano per poi seguirla in tutte le decisioni lavorative e personali.

Lopes non è il padre delle figlie di Sonia Peronaci, ma lei ha ammesso che le ha sempre trattate come tali, senza distinzioni dai suoi figli (due maschi) avuti da una precedente relazione.

Entrambi sembra abbiano molto in comune, oltre alla dedizione per il lavoro amano i cani e anche all’altare la paggetta è stata Luna, la loro pincher, proprio come si è visto nel video delle nozze.

3 curiosità su Sonia

– Sono ben cinque i libri di ricette che Sonia ha pubblicato: Le mie migliori ricette; Divertiti cucinando; Guarda che buono! Giallo Zafferano per i bambini; La mia cucina. Idee, ricette e segreti per stupire con semplicità; La cucina di Sonia Peronaci. Viaggio goloso tra sapori d’Italia; Il giro d’Italia in 80 ricette e Gli in(dispensa)bili di Sonia.

– Ha ricevuto il premio Ambrogino d’oro nel 2019, un’onorificenza conferita dal comune di Milano.

– Ha ammesso che sono molti i volti noti ai quali si è sempre ispirata, tra cui Martha Stewart, Jamie Oliver, Nigella Lawson, Lorraine Pascal, Donna Hay.