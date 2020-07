Frankie hi-nrg mc: la carriera, la vita privata e le curiosità sul rapper italiano ‘padre’ del conscious e del political hip hop.

Chi lo ha detto che il rap debba per forza trattare argomenti privi di senso, come il denaro, la violenza e la droga? C’è tutto un filone di rap colto e ‘politico’, impegnato come e forse più del grande cantautorato del passato. Un filone che in Italia è stato portato al successo soprattutto da un nome: Frankie hi-nrg mc. Andiamo a scoprire insieme tutte le curiosità sulla carriera e la vita privata di questo straordinario artista.

Chi è Frankie hi-nrg mc

Il vero nome di Frankie hi-nrg è Francesco Di Gesù. Nato a Torino il 18 luglio 1969 sotto il segno del Cancro, fa il suo esordio nel mondo dell’hip hop con il singolo Fight da faida. E già da qui mette in chiaro il suo stile e i suoi interessi. Il pezzo va infatti all’attacco delle mafie e della corruzione. Un brano che gli fa guadagnare diverse critiche da parte del mondo dei centri sociali.

Il suo album di debutto, Verba manent, esce nel 1993 e segna una svolta nel mondo del nascente hip hop italiano: è uno dei primi a essere distribuito da una major. Ovviamente la cosa non va a genio ai movimenti delle posse e a chi ritiene che il rap debba rimanere lontano da un certo circuito commerciale. Ma ormai il dado è tratto.

Dal disco vengono estratti alcuni dei singoli più fortunati della sua carriera, come Faccio la mia cosa, Libri di sangue e Potere alla parola. Forte di questi primi successi, nel 1997 Frankie torna con un nuovo, spiazzante, disco: La morte dei miracoli. A trascinare questo ottimo album un pezzo destinato a scrivere la storia del rap italiano: Quelli che benpensano, in collaborazione con Riccardo Sinigallia:

La maturità artistica dimostrata da Frankie con questo brano gli permette di conquistare i primi riconoscimenti anche da parte del mondo della musica italiana, fino a quel momento poco propenso a un’apertura verso l’hip hop.

Il pregio principale del rapper torinese non è certo la prolificità. Per vedere un suo nuovo lavoro bisogna attendere il 2003, quando dà alle stampe il terzo disco, Ero un autarchico, anticipato dal singolo Chiedi chiedi.

Segue un quarto album, DePrimoMaggio, pubblicato il 29 febbraio 2008. Nello stesso anno partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo con il brano Rivoluzione, un pezzo che racconta i crack finanziari e la degenerazione della classe politica italiana. Insomma, tematiche non proprio adatte al contesto.

Ma Frankie è sempre stato un artista sui generis e fuori dagli schemi. Così lo ritroviamo a Sanremo, ma come autore, nel 2010 con il brano Meno male di Simone Cristicchi. Il suo feeling con l’Ariston però non è estinto, e nel 2014 torna a partecipare in prima persona con i brani Un uomo vivo e Pedala. Quest’ultimo gli vale un buon ottavo posto, e apre le porte al suo sesto breve disco Essere umani:

Cosa fa oggi Frankie hi-nrg mc? Diviso tra mille attività ha da poco pubblicato un libro, ma non perde certo di vista il mondo della musica, e nell’estate del 2020 ha pubblicato un nuovo singolo.

Sai che…

– Ha origini siciliane, ma ha vissuto è cresciuto prevalentemente tra Caserta e Città di Castello, in Umbria.

– Il padre era un ingegnere, la madre un’insegnante di italiano che scelse di diventare casalinga.

– Dopo essere stato licenziato, il padre si era iscritto all’università insieme a Frankie, ed era diventato in poco tempo l’idolo di tutti i suoi compagni di corso. Alla fine, il genitore si è laureato… e il figlio ha cambiato percorso di vita.

– Personaggio piuttosto schivo e poco amante del pettegolezzo, Frankie non ha mai fatto trapelare molto della sua vita privata. Sappiamo che la moglie di Frankie hi-nrg è Carolina Galbignani.

– Ha aperto nei primi anni Novanta i concerti di giganti del rap come i Run DMC e i Beastie Boys.

– Ha scritto il brano Unti e bisunti per la colonna sonora di Unto e bisunto, film di Chef Rubio.

– Nel 2019 è uscito il libro di Frankie hi-nrg, Faccio la mia cosa. Un volume in cui è raccontata la sua storia e, di conseguenza, un pezzo importante dell’hip hop in Italia.

-Tra gli artisti che si sono avvicinati al rap grazie a lui ci sono Fabri Fibra e Caparezza.

– Non sappiamo dove vive oggi Frankie hi-nrg né quanto guadagna.

-Su Instagram ha un account ufficiale da migliaia di follower.

Di seguito Rap lamento di Frankie hi-nrg mc:

