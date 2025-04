Vita e Amore con Ilary dal 2020

Cristiano Iovino, personal trainer coinvolto nel gossip sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, è stato ascoltato in tribunale dalla giudice Rossi, confermando una relazione con la Blasi iniziata nel 2020, contrariamente a quanto sostenuto dalla presentatrice, che parlava di una semplice amicizia o di un innocuo incontro. La sua testimonianza, durata venti minuti, potrebbe influenzare l’esito della causa di separazione.

Iovino ha descritto la relazione come fatta di “incontri, fisicità e confidenze”, sottolineando che quando è iniziata, il rapporto tra Totti e Blasi era già in difficoltà, con “praticamente inesistente” fiducia tra di loro. Questa informazione potrebbe essere decisiva per la giudice Rossi, incaricata di stabilire le responsabilità nella crisi matrimoniale.

Attualmente, Blasi vive nella villa all’Eur e chiede un assegno familiare più elevato, mentre la difesa di Totti cerca di dimostrare che la rottura non dipende solo dal calciatore. Durante l’udienza, sono stati ascoltati anche due testimoni a favore della Blasi, ma l’entourage di Totti si mostra ottimista riguardo al processo.

La testimonianza di Iovino potrebbe, quindi, avere un ruolo cruciale nell’andamento del divorzio, evidenziando le complessità emozionali tra i protagonisti e la questione patrimoniale in gioco. Con le informazioni fornite, si attende ora la decisione della giudice riguardo agli sviluppi del caso.