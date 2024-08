“Visti i miei trascorsi…” Fedez rompe il silenzio dopo il ricovero di ieri sera: come stanno le cose

La giornata di oggi è stata interamente dedicata al malore che qualche ora fa ha colpito il rapper milanese Fedez. Il cantante è stato colpito da un’intossicazione alimentare, ma ora sembra stare piuttosto bene. Per questa ragione è tornato nuovamente sui social facendo un annuncio che ha lasciato stupiti tutti i suoi fan.

Fedez

Ecco quali sono state le sue parole.

Ennesimo imprevisto per Fedez: il cantante ha un malore ma si rimette presto

L’intera giornata di oggi è stata caratterizzata da milioni di notizie che vedevano Fedez come protagonista indiscusso. Il famosissimo rapper milanese, nonché ex marito di Chiara Ferragni, si è di nuovo sentito male. Per questo motivo si è dovuto fermare ed è stato ricoverato presso un famoso ospedale.

Fedez

Purtroppo Federico ha accusato diversi malori nell’ultimo periodo, ragione per cui molti fan si sono spaventati quando hanno scoperto dell’ennesima botta. Inizialmente non erano state comunicate le ragioni relative al suo malessere, ma ci ha pensato la madre dell’artista a rassicurare tutti, dicendo che il rapper era stato colpito da un’intossicazione alimentare.

Dopo una cura Fedez ha deciso di farsi dimettere e ha subito pubblicato un annuncio sui social, dichiarando come, per cause di forza maggiore, sarebbe stato assente all’evento di Gallipoli. Qualche ora fa però, il rapper è tornato nuovamente sui social e questa volta ha fatto una grande sorpresa a tutta la sua community.

L’annuncio tanto atteso rallegra i fan

I post di Fedez

Fedez ha quindi avuto la possibilità di riprendersi dopo l’intossicazione alimentare che lo ha colpito nelle ultime ore. A quanto pare l’uomo ha consumato dei funghi che gli hanno fatto male, ma niente di non risolvibile. Ecco dunque l’annuncio che il cantante ha deciso di fare sui social pochi minuti fa. Dopo una giornata di riposo e controlli ci tengo a tranquillizzare tutti. Visti i miei trascorsi anche una cosa “banale” è meritevole di accertamenti approfonditi. Vi comunico pertanto che domani sera, come da previsioni, ci vediamo al Billionaire di Porto Cervo. Spacchiamo tutto.

Fedez ha quindi sorpreso i suoi fan rivelando come sarà presente al Billionaire Domenica sera pronto a rimettersi in gioco prima del tempo. Ha poi voluto ringraziare ancora una volta tutte le persone che purtroppo non hanno potuto assistere alle sue performance nella giornata di ieri, promettendo loro che ci sarà presto un suo ritorno.