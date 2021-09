Riparte oggi e domani da Perugia e poi nei giorni successivi da Terni la Campagna Nazionale di Prevenzione delle Malattie della retina e del nervo ottico Vista in Salute (www.vistainsalute.it) che aveva subito una sosta a causa della pandemia. Oggi e domani, infatti, in Piazza IV novembre a Perugia e poi il 4 e 5 settembre in Piazza della Repubblica a Terni, dalle 10 alle 18, un Tir hi-tech effettuerà gratuitamente controlli oculistici su retina e nervo ottico, riservati a persone di età superiore ai 40 anni, munite di green pass o tampone entro le 48 ore precedenti. Entro il 2023 la Campagna, promossa dall’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità-IAPB Italia Onlus, toccherà tutte le regioni italiane, dopo aver interessato nel 2019 Lombardia, Abruzzo e Campania.

Le patologie oculari degli over 70

Glaucoma (considerato la prima causa di cecità irreversibile al mondo), retinopatia diabetica e maculopatie rappresentano un insieme di patologie che, complessivamente, riguardano oltre 3 milioni di italiani e 400 milioni di persone nel mondo. E i dati sono destinati ad aumentare ancora a causa del progressivo invecchiamento della popolazione delineando uno scenario preoccupante per quanto riguarda la qualità della vita degli italiani e la sostenibilità della spesa sanitaria. Per questo, iniziative come la campagna di prevenzione Iapb, sono fondamentali per il contrasto alle malattie della retina e del nervo ottico: “La moderna tecnologia oculistica – ha evidenziato Carlo Cagini, direttore della Scuola di Specializzazione in Oftalmologia dell’Università di Perugia – consente di effettuare una diagnosi precoce di malattia, ma allo stesso tempo è necessario creare le condizioni perché il paziente possa avere immediato accesso alla terapia. Questo significa ridurre le liste di attesa, creare delle reti di riferimento regionali e ricorrere alla telemedicina laddove possibile”.

La tecnologia al servizio della prevenzione

I controlli oculistici sono gratuiti e non invasivi. E’ previsto un percorso all’interno di una struttura mobile di circa 100 mq: un intero tir appositamente attrezzato con dispositivi medico diagnostici ad alta tecnologia. Gli esami oculistici previsti sono finalizzati all’individuazione precoce delle principali malattie della retina e del nervo ottico. Si inizia con un questionario anonimo per valutare lo stile di vita e la presenza di eventuali malattie passate o presenti. Poi si passa agli esami diagnostici veri e propri (che non vanno intesi come sostitutivi di una visita oculistica completa), eseguendo degli esami specifici tra cui la tomografia a coerenza ottica (Oct), una sorta di Tac retinica che permette di visualizzare i diversi strati retinici, rilevando la presenza di eventuali patologie, in particolare di degenerazioni maculari. Grazie a una foto del fondo oculare, inoltre, si possono notare eventuali alterazioni dei vasi retinici e cambiamenti alla testa del nervo ottico che potrebbero essere segno di glaucoma. Durante la campagna, verrà inoltre sperimentato un prototipo di visore a tecnologia digitale, sviluppato da IAPB Italia onlus in collaborazione con centri di ricerca e Università, che permette di effettuare una valutazione estremamente precisa di tutti i fattori che concorrono alla visione tra cui campo visivo monoculare, stereoscopia, eteroforie, sensibilità al contrasto, senso cromatico, azione della funzione maculare monoculare, schema di Hess.

Gli altri esami

Tra gli altri esami effettuati sul Tir c’è anche l’autorefrattometro, uno strumento con cui si misura automaticamente un difetto visivo ossia un vizio refrattivo quale la miopia, l’astigmatismo o l’ipermetropia. Il tonometro, invece, consente la misurazione della pressione oculare, che indicativamente deve essere compresa tra i 10 e i 20 mm di mercurio, ma bisogna tenere conto anche dello spessore della cornea che viene misurato con il pachimetro.

Verso una Banca dati nazionale

L’iniziativa Iapb è stata resa possibile grazie al sostegno del Parlamento italiano che, con la Legge di bilancio 2019, rendendo disponibile uno stanziamento triennale, ha voluto dare una risposta incisiva al grande bisogno di prevenzione visiva presente nella popolazione. Il progetto ha ricevuto il patrocinio del Ministero della Salute, della Conferenza Stato–Regioni, dell’Istituto Superiore di Sanità, dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), della Regione Umbria, dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, oltre che dell’Intergruppo Parlamentare per la Tutela della Vista. La campagna, che si avvale anche della partnership tecnologica della società Topcon, si prefigge tre obiettivi fondamentali: far conoscere le principali patologie oculari causa di cecità e ipovisione nella popolazione; accrescere il livello di priorità della prevenzione oftalmica nelle agende sanitarie regionali e utilizzare i dati raccolti per realizzare una banca dati nazionale, finalizzata a conoscere l’impatto delle patologie e indispensabile per lo sviluppo di politiche sanitarie pubbliche per la tutela della vista.

Dall’Umbria alla Toscana

Dopo le due umbre, la tappa successiva interesserà la Regione Toscana con Firenze il 7-8 settembre, Arezzo il 9-10 e poi Siena l’11-12 settembre. Per altre informazioni sulle tappe della campagna, si può consultare il sito www.vistainsalute.it