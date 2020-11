“Questi 300 morti sono tutti di covid o sono morti di cancro e infarto?”. Gianfranco Vissani, ospite di Non è l’arena, è contrario al varo di misure ancor più restrittive nei confronti di bar e ristoranti nel nuovo dpcm. “Siamo il 13% del pil. Non siamo solo noi ristoratori: ci sono alberghi, ambulanti, pasticcerie, bar, pizzerie. Ma che stiamo facendo? Sono reali questi 300 morti che dicono, sono solamente di covid o non di covid? Questo bisogna riuscire a capire… La Spagna traccheggia, la Francia con 100mila infetti ‘chiudo non chiudo’, la Germania lo stesso, l’Inghilterra non ne parliamo”, dice lo chef. A replicare è in particolare Peter Gomez: “Gli ospedali si riempiono di malati di covid e non c’è più spazio. Non possiamo permetterci di dare informazioni scorrette. C’è il lockdown in Francia e in Germania, tra 2 giorni scatta il lockdown in Inghilterra”.

