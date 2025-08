Visite sicure degli animali d’affezione nelle strutture sociali

In Italia, il supporto agli animali d’affezione entra in una nuova fase. Recentemente, la Giunta regionale dell’Emilia-Romagna ha approvato una delibera che consente a cani e gatti di visitare gli ospiti delle Case di residenza per anziani (Cra) e delle strutture per persone con disabilità.

Questa iniziativa si inserisce nel contesto delle “Linee operative per la gestione integrata del binomio persona-animale da compagnia”, sviluppate da un gruppo tecnico regionale. Le strutture sono tenute a rivedere i propri regolamenti per integrare le modalità di visita degli animali, che potranno accedere sia agli spazi esterni sia a quelli comuni interni. Tuttavia, l’ingresso nei reparti di degenza sarà limitato a situazioni straordinarie, mentre le camere rimarranno generalmente vietate.

Per poter entrare, gli animali devono essere solo cani o gatti e la loro visita è soggetta a specifiche condizioni. È necessaria una richiesta scritta alla direzione della struttura, accompagnata dal libretto sanitario aggiornato, dall’assicurazione per danni a terzi e dall’iscrizione all’anagrafe degli animali. I cani devono essere al guinzaglio e portare una museruola, che può essere rimossa durante l’incontro, mentre i gatti devono essere trasportati in un apposito trasportino.

Le strutture dovranno anche implementare protocolli di igiene specifici per sanificare gli spazi dopo ogni visita. La responsabilità delle visite rimane a carico dei proprietari degli animali. La Regione sottolinea che la relazione con gli animali può contribuire significativamente al benessere psico-fisico degli individui, specialmente in contesti di fragilità.