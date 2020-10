La salute digitale

LE NOSTRE case sono piene di device e ad usarli non sono soltanto i figli ma anche genitori e nonni per i quali sono uno strumento di gioco, informazione e sempre più spesso anche di monitoraggio della salute. I dati demografici e anche l’emergenza sanitaria che stiamo affrontando hanno mostrato chiaramente quanto è utile la telemedicina e in generale la possibilità di usufruire di servizi digitali. In Italia ci sono 18 milioni di pensionati e il 58,6% delle case è connessa. Non solo: sono 6 milioni i bambini con più di dieci anni che rappresentano gli studenti digitali dei prossimi anni mentre si stima che nel 2021 i lavoratori in smart-working aumenteranno di 4-5 milioni. Insomma, non c’è dubbio che la connettività è già molto presente nelle vite di tutti quanti.

Il panorama della connettività degli italiani è stato illustrato nel corso dell’anteprima nazionale del progetto Strabilia, una formula multicanale per la salute, la sicurezza e la connessione sociale delle persone realizzato in collaborazione con il Polo Tecnologico di Navacchio. “Sappiamo che il 9,1 % delle famiglie italiane ha una persona gravemente limitata e che 8,5 milioni di persone hanno difficoltà motorie”, spiega Aldo Alderigi, responsabile Alleanze e Partnership del progetto Strabilia. “Per questo vogliamo creare un network multicanale di servizi radicati sul territorio coinvolgendo specialisti di ICT (esperti di tecnologie informatiche), le farmacie (15mila) poi le sanitarie e le ortopedie (un universo di oltre 10mila soggetti).

Servizi digitali per tutti

Obiettivo del progetto è quello di offrire al cittadino, di tutte le età, la possibilità di usufruire di servizi digitali: “L’era Covid ha accelerato la digitalizzazione ma ancora non esiste un canale distributivo che possa garantire la distribuzione di servizi direttamente a casa delle persone”, prosegue Alderigi. Per esempio, anche se abbiamo una casa piena di device, manca un servizio di installazione a domicilio con personale altamente specializzato che si attenga, però, ad un codice deontologico ben preciso perché si tratta di entrare nelle case di persone spesso anziane e sole che devono potersi fidare.

Dalla visita online alla chat con gli amici

Il progetto nasce per soddisfare gli attuali fenomeni sociali come l’invecchiamento della popolazione e la centralità della vita domestica. Il nuovo network si propone di offrire prodotti e soluzioni con servizio e assistenza a domicilio in ambito salute, sicurezza e connessione sociale. “Vogliamo offrire servizi come il telemonitoraggio delle persone e dei loro parametri di salute, soluzioni per facilitare la mobilità, strumenti per semplificare l’accesso a teleconferenze e a momenti di socialità che sono fondamentali per chi non può uscire come capita a molti anziani non autosufficienti”, spiega Paolo Alderigi, Responsabile Open Innovation Polo tecnologico di Navacchio che aggiunge: “Per questo parliamo di casa centripeta cioè bisognosa di sicurezza e connessione”.