Salute

Visite mediche gratuite a Napoli

Visite mediche gratuite a Napoli

I Sabati della Prevenzione sono un evento che prevede visite mediche gratuite e si svolgeranno sabato 24 gennaio al Real Bosco di Capodimonte, ingresso Porta Piccola in Via Miano. Gli operatori sanitari della ASL Napoli 1 Centro saranno a disposizione di chi lo vorrà per effettuare prestazioni sanitarie gratuite.
L’evento riprenderà sabato 24 gennaio e gli operatori saranno disponibili per effettuare le visite mediche gratuite presso il Real Bosco di Capodimonte, ingresso Porta Piccola in Via Miano. importante ricordare l’importanza della prevenzione, che può salvare la vita.

