Visite mediche gratuite a Bagnoli Irpino per la salute pubblica

A Bagnoli Irpino si terrà un’importante giornata di prevenzione sanitaria. Domenica 30 novembre 2025, presso l’Oratorio Parrocchiale in via Amendola, saranno offerte visite mediche specialistiche gratuite. L’evento è organizzato dall’associazione di promozione sociale “Le mani sui cuori A.P.S.”, presieduta dal Dott. Francesco Russo, con il patrocinio del Comune.
Il programma delle visite è suddiviso in due fasce orarie e comprende varie specialità mediche, con un limite di visite per ciascun specialista.
Mattina: Dalle 10:00
Le visite incluse sono:
- Cardiologia: Dott. Raffaele Piscopo e Dott. Federico Nicastro, 15 visite ciascuno con ECG, prenotazione tramite Sig.ra Barbara Tomasetta (3282633508).
- Endocrinologia: Dott. Luigi Ametrano, 12 visite, prenotazione tramite Sig.ra Raffaella Spiniello (3477032977).
- Dermatologia: Dott.ssa Stefania Di Cicilia, 20 visite, prenotazione tramite Sig.ra Elianna Iannaccone (3406624361).
- Ginecologia: Dott.ssa Chiara Di Marino, 15 visite con Pap Test, prenotazione tramite Sig.ra Lucia Giannattasio (3385940505).
- Otorinolaringoiatria: Dott. Marcello Cipriano, 10 visite, prenotazione tramite Sig.ra Elianna Iannaccone (3406624361).
- Neurologia: Dott. Giuseppe De Biasi, 8 visite, prenotazione tramite Sig. Angelo Matarazzo (3357896544).
- Esame Baropodometrico: 20 visite per chi fa richiesta, senza prenotazione.
Pomeriggio: Dalle 16:00
Le visite pomeridiane includono:
- Urologia: Dott. Carmine Pacifico, 12 visite, prenotazione tramite Sig. Angelo Matarazzo (3357896544).
- Pneumologia: Dott. Giuseppe Bianchino, 12 visite, prenotazione tramite Sig.ra Raffaella Spiniello (3477032977).
- Endocrinologia: Dott. Gianluca Lombardi, 10 visite, prenotazione tramite Sig.ra Lucia Giannattasio (3385940505).
- Fisiatria: Dott. Francesco Russo, 12 visite per ragazzi dai 10 ai 18 anni, prenotazione tramite Sig.ra Assunta Lametta (3284143797).
- Psicologia: Dott.ssa Noemi Marra, 6 visite, prenotazione tramite Sig.ra Fiorella Sacco (3396937858).
Le prenotazioni devono essere effettuate dalle 19:00 alle 21:00. In caso di impossibilità a partecipare, è richiesta la disdetta. Per informazioni generali, contattare Sig. Fortunato De Marco al numero 3938783019.