21.9 C
Roma
venerdì – 31 Ottobre 2025
Politica

Visite di Roberta Metsola a Roma: focus sulla politica agricola

Da stranotizie
Visite di Roberta Metsola a Roma: focus sulla politica agricola

Lunedì 3 e martedì 4 novembre, Roberta Metsola, Presidente del Parlamento Europeo, sarà a Roma per una serie di incontri istituzionali. Il programma include un colloquio con il Sindaco Gualtieri e con i dirigenti di Coldiretti e Confagricoltura.

Il suo rapporto di lavoro inizia lunedì pomeriggio con un vertice con il board di Coldiretti. Successivamente, parteciperà a un evento presso la Galleria del Cardinale Colonna, organizzato dal gruppo di informazione e dibattito politico-culturale, Formiche.

La mattina di martedì sarà caratterizzata da incontri cruciali. Dopo il colloquio con il Primo Cittadino, Metsola incontrerà anche i rappresentanti di Confagricoltura. Questi incontri sono inseriti in un contesto di dibattiti europei sulla riforma della Politica agricola comune e netti aggiornamenti riguardanti i negoziati per il quadro finanziario pluriennale dell’Unione Europea per il periodo 2028-2034.

Per concludere la sua visita, la Presidente Metsola parteciperà alla cerimonia ufficiale di apertura del Sigma Summit, che si tiene alla Fiera di Roma, insieme ad Antonio Tajani, Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop!

Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari.

Articolo precedente
Traversata a nuoto dello Stretto di Messina per diabetici
Articolo successivo
Competitività dell’agroalimentare in Puglia: opportunità e sfide
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.