Visite di Roberta Metsola a Roma: focus sulla politica agricola

Lunedì 3 e martedì 4 novembre, Roberta Metsola, Presidente del Parlamento Europeo, sarà a Roma per una serie di incontri istituzionali. Il programma include un colloquio con il Sindaco Gualtieri e con i dirigenti di Coldiretti e Confagricoltura.

Il suo rapporto di lavoro inizia lunedì pomeriggio con un vertice con il board di Coldiretti. Successivamente, parteciperà a un evento presso la Galleria del Cardinale Colonna, organizzato dal gruppo di informazione e dibattito politico-culturale, Formiche.

La mattina di martedì sarà caratterizzata da incontri cruciali. Dopo il colloquio con il Primo Cittadino, Metsola incontrerà anche i rappresentanti di Confagricoltura. Questi incontri sono inseriti in un contesto di dibattiti europei sulla riforma della Politica agricola comune e netti aggiornamenti riguardanti i negoziati per il quadro finanziario pluriennale dell’Unione Europea per il periodo 2028-2034.

Per concludere la sua visita, la Presidente Metsola parteciperà alla cerimonia ufficiale di apertura del Sigma Summit, che si tiene alla Fiera di Roma, insieme ad Antonio Tajani, Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.