Visite alla Lanterna di Genova: orari estivi 2025

A partire dal luglio 2025, la Lanterna di Genova aprirà le sue porte ogni weekend, offrendo ai visitatori l’opportunità di esplorare uno dei monumenti più iconici della città. I cancelli saranno accessibili il venerdì, sabato e domenica, dalle 10:00 alle 18:00, con l’ultimo ingresso consentito alle 17:30.

Questa estensione degli orari di apertura è stata introdotta per facilitare le visite durante il picco del turismo estivo. L’obiettivo è quello di valorizzare non solo il faro, ma anche il complesso monumentale che lo circonda, presentandolo come una meta culturale e panoramica di riferimento.

Con i suoi 77 metri di altezza, la Lanterna si distingue come il faro attivo più alto del Mediterraneo, situato a 132 metri sul livello del mare. Questo storico faro, in funzione da secoli, rappresenta un simbolo fondamentale per Genova, continuando a guidare le navi verso il porto.

Il Complesso Monumentale, gestito dall’Istituzione Mu.MA dal 2025, offre una vasta gamma di attrazioni, tra cui un museo interattivo, una passeggiata panoramica e una terrazza con vista mozzafiato sulla città e il suo porto.

In aggiunta alle visitazioni, la Lanterna ospita mostre temporanee, attività pensate per famiglie ed eventi culturali. Nel 2024, ha ricevuto il titolo di “Faro dell’anno” dall’associazione internazionale IALA, evidenziando ulteriormente la sua importanza nel panorama culturale e turistico.