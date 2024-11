Visitare la regione di Eisenstadt in inverno

Il Palazzo Esterházy, situato a Eisenstadt nel Burgenland austriaco, è stato costruito nella seconda metà del XVIII secolo da Nicola I Esterházy, noto per il suo stile di vita sfarzoso. Il palazzo è un importante punto di riferimento culturale e storico, reso celebre anche da Goethe, che lo descrisse come un “regno delle fate”. Al suo interno si possono ammirare manufatti unici di porcellana e argento, che giustificano una visita. Nel corso dei secoli, il Palazzo è stato il centro di feste nobili e ha accolto ospiti illustri. La mostra “L’appartamento della principessa” esplora la vita di tre contesse degli Esterházy, con diari e corrispondenza che ne rivelano il ruolo e la personalità.

Nel “Salone rosso”, l’ex salotto della Principessa, si trova ancora la preziosa carta da parati in seta rossa e argento del XVIII secolo, che incornicia oggetti legati alla storia dell’Imperatrice Sissi e dell’Imperatore Francesco Giuseppe I. Inoltre, il Palazzo Esterházy ospita il più grande museo del vino dell’Austria, situato in una cantina storica, con oltre 700 oggetti unici riguardanti la viticoltura.

Durante il periodo natalizio, il Palazzo si trasforma per ospitare un mercatino di Natale, offrendo un’atmosfera unica con artigianato tradizionale e moderno, vin brulé e spettacoli per bambini, come la visita di San Nicola e laboratori per decorazioni natalizie. Le aperture del mercatino avvengono nel terzo fine settimana di dicembre.

Il Castello di Forchtenstein, di proprietà della famiglia Esterházy dal 1626, è un’altra importante attrazione della regione. Questo castello tardo-medievale offre visite guidate e un mercatino dell’Avvento con artigianato di qualità. Anche il Castello di Lackenbach, ristrutturato di recente e utilizzato dalla famiglia Esterházy dal XVII secolo, ospita un mercatino di Natale con espositori di prodotti artigianali e specialità culinarie.

In entrambe le località, i visitatori possono godere di un programma ricco di eventi, tra cui dimostrazioni artigianali e performance musicali, rendendo l’esperienza natalizia indimenticabile.