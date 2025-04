Visitare ad aprile è un’ottima idea

Artena, un antico borgo medievale nel Lazio, è il centro storico pedonale più grande d’Europa, situato a meno di 54 km da Roma. Costruito su un’altura di 420 metri, offre panorami mozzafiato sulla Valle del Sacco, i Castelli Romani e la Pianura Pontina. Il borgo è caratterizzato da vicoli stretti, scalinate e abitazioni in pietra, mentre i muli rappresentano l’unico mezzo di trasporto, simbolizzando un’epoca passata.

La storia di Artena è ricca e complessa, con origini antichissime e resti di colonizzazioni dei Volsci. Tra le attrazioni principali c’è il Palazzo Borghese, edificato nel XVII secolo, che presenta una struttura barocca e un giardino imponente. L’Arco Borghese è un simbolo del potere della famiglia Borghese. Il Museo Archeologico Roger Lambrechts espone reperti antichi, tra cui quelli considerati preromani.

Le chiese del borgo, come la Chiesa di Santa Croce e il Convento dei Francescani, offrono preziosi affreschi e architetture storiche. Altre chiese degne di nota includono la Chiesa di Santo Stefano Protomartire e la Chiesa del Rosario, che presentano elementi architettonici medievali.

Nei dintorni, borghi come Valmontone, Segni e Cori offrono risorse storiche e turistiche interessanti. Artena è rinomata anche per le sue specialità enogastronomiche: un tempo chiamata “la città del Pane”, conserva l’usanza di fare il pane in casa e si distingue per piatti come la Pizza Polenta e gli Gnocchi di Tritiglio.

Per raggiungere Artena, si consiglia di utilizzare l’autostrada A1 o di prendere un treno fino alla stazione di Valmontone, seguita da bus locali.