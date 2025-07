Visita fisiatrica estiva a soli 100 euro con trattamento incluso

Durante l’estate, è fondamentale dedicare tempo alla propria salute, approfittando di periodi di relax per affrontare problemi fisici. In questo contesto, il centro medico Smart Clinic, parte del Gruppo San Donato, offre un servizio di visita fisiatrica a 100 euro, comprensiva del primo trattamento fisioterapico. Questa promozione è valida per tutto il mese di agosto e le prestazioni possono essere effettuate anche successivamente, in base alle necessità del paziente.

La visita fisiatrica rappresenta un passaggio cruciale per analizzare vari disturbi muscolo-scheletrici, tra cui dolori articolari, traumi e rigidità. Il fisiatra, specialista in Medicina Fisica e Riabilitativa, esamina il paziente e formula un programma terapeutico personalizzato, utile anche per chi presenta stili di vita sedentari o posture non corrette.

Il primo trattamento fisioterapico, realizzato da professionisti altamente qualificati, segna l’inizio del percorso di recupero, sia per adulti che per anziani e sportivi. Non è necessaria una prescrizione medica preventiva; sarà il fisiatra stesso a stabilire l’indicazione per il trattamento e a suggerire eventuali terapie successive.

Affrontare le problematiche muscolo-scheletriche è essenziale per migliorare il benessere quotidiano e la qualità della vita. La visita fisiatrica offre l’opportunità di identificare le cause di dolori e squilibri funzionali, avviando un percorso di riabilitazione sotto la guida di esperti in un ambiente moderno e accogliente.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il numero 02 2111 7585 o visitare il sito www.smartclinic.it.