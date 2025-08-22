Visita di Meloni in Puglia: cani corso e polemiche animaliste

La visita di Giorgia Meloni all’allevamento canino di San Giovanni Rotondo ha suscitato delle critiche da parte delle associazioni animaliste. Durante le sue vacanze in Puglia, la premier ha scelto di visitare l’allevatore Michele Bocci per conoscere i cani corso.

Sui social, è stato condiviso un video in cui Meloni accarezza un cucciolo, ma questo gesto non ha convinto molti utenti e associazioni. Lav Italia ha fatto notare che la premier avrebbe potuto visitare uno dei numerosi canili in cui migliaia di animali vivono in condizioni difficili, invece di recarsi in un allevamento.

I volontari sottolineano che la Puglia è tra le regioni più colpite dal randagismo. Secondo un rapporto, il 61% dei cani presenti nei canili italiani si trova nel Sud e nelle Isole. Gli attivisti hanno definito la visita un’opportunità sprecata, suggerendo che sarebbe più utile promuovere l’adozione di animali che vivono in gabbia piuttosto che sostenere allevamenti legati a determinate razze.

Le associazioni invitano Meloni a visitare i canili del sud Italia, sottolineando che così potrebbe spingere le autorità competenti, come il Ministero della Salute e i Comuni, a implementare politiche efficaci contro il randagismo, migliorando le strutture di accoglienza.

L’associazione Lndc Animal Protection ha espresso apprezzamento per l’amore di Meloni verso i cani, ma ha rimarcato che, data la sua posizione e la situazione critica del randagismo in Puglia, una visita a un canile avrebbe avuto un impatto maggiore.