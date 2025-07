Visita dell’Onu in Italia: diritti umani e polemiche politiche

Il Parlamento italiano si trova al centro di un’importante discussione sui diritti umani. La relatrice speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani in Palestina, Francesca Albanese, ha visitato prima la Camera dei Deputati e successivamente il Senato.

Albanese, soggetto di sanzioni da parte degli Stati Uniti e accusata di minimizzare le azioni di Hamas, ha sollevato un acceso dibattito durante i suoi due giorni di interlocuzioni. La maggioranza ha contestato l’opposizione, sostenendo che stesse strumentalizzando la sua visita per fini politici.

Durante gli incontri, Albanese ha dichiarato che l’Italia sarebbe in violazione del diritto internazionale, suscitando reazioni contrastanti tra i vari gruppi parlamentari. La visita è diventata un caso esemplare di come la questione dei diritti umani e la politica estera possano intrecciarsi in modo complesso nel dibattito politico nazionale.