Visita della Regione Toscana alle strutture sanitarie di Arezzo

L’Assessora alla Sanità e alle Politiche sociali della Regione Toscana, Monia Monni, ha visitato alcune strutture dell’ASL Toscana sud est in provincia di Arezzo. La visita ha avuto inizio presso la Casa di Comunità di Castiglion Fiorentino, dove sono in corso i lavori per la trasformazione della Casa della Salute grazie ai fondi PNRR.

L’Assessora Monni ha incontrato il Direttore Zona-Distretto Valdichiana Aretina Roberto Francini, che ha illustrato la storia della struttura e i lavori in corso. Successivamente, ha visitato il cantiere e ha incontrato il personale ASL, i medici di medicina generale e gli amministratori del territorio per discutere dei bisogni del territorio e dei servizi offerti.

La visita è proseguita presso il Centro di Salute Mentale di Arezzo, dove l’Assessora ha incontrato alcune associazioni e il Direttore UF Salute Mentale Adulti Aretina Dott. Giampaolo Di Piazza. Si è discusso del tema dell’evoluzione della salute mentale giovanile e dell’aumento esponenziale del numero di adolescenti e giovani adulti in sofferenza.

Infine, l’Assessora Monni ha visitato l’ospedale San Donato, dove ha incontrato il personale e ha discusso dei lavori in corso per il progetto regionale di rinnovamento della struttura. I vertici aziendali hanno commentato la visita, sottolineando l’importanza dell’ascolto e del confronto con i professionisti e i cittadini per costruire una sanità più efficace ed efficiente. L’Assessora Monni ha affermato che la visita rientra in un percorso di confronto e dialogo aperto con i professionisti e i cittadini per costruire una sanità più vicina ai bisogni delle persone.