Visita del Ministro Bernini ai Laboratori Nazionali di Frascati

Il Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha visitato oggi i Laboratori Nazionali di Frascati dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN). Accolta dal Presidente dell’INFN, Antonio Zoccoli, e dalla Direttrice dei Laboratori, Paola Gianotti, il Ministro ha esplorato i programmi di ricerca attivi, inclusa la visita all’acceleratore SPARC_LAB, che studia l’accelerazione di particelle mediante plasmi, e al collisore materia-antimateria DAΦNE.

Antonio Zoccoli ha evidenziato l’importanza della visita, sottolineando che Frascati è storicamente significativa, essendo sede del primo collisore materia-antimateria al mondo realizzato negli anni ’60. Ha inoltre menzionato il progetto EuPRAXIA, finanziato dal MUR con oltre 100 milioni di euro, volto a sviluppare un’infrastruttura europea di acceleratori compatti, con sede ai Laboratori di Frascati e basato su tecnologie innovative di accelerazione al plasma.

Paola Gianotti ha espresso orgoglio per l’interesse mostrato dal Ministro verso le ricerche e la comunità dei Laboratori, auspicando future opportunità di confronto tra istituzioni politiche e scientifiche per un investimento ottimale delle risorse destinate alla ricerca in Italia.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: cronacamilano.it